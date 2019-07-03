Финомбудсмен за первый месяц работы получил почти 2,4 тысячи обращений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Служба финансового уполномоченного за первый месяц своей работы получила почти 2,4 тысячи обращений для рассмотрения, абсолютное их большинство связано со спорами граждан и страховых организаций по ОСАГО, сообщил главный финуполномоченный Юрий Воронин в ходе XVII Международной конференции по страхованию.

С 1 июня финансовый омбудсмен в обязательном досудебном порядке рассматривает споры по ОСАГО, ДСАГО (расширенной "автогражданке") и каско, возникающие между потребителями и страховщиками. Дела по другим видам страхования пока рассматриваются в добровольном порядке. Для граждан рассмотрение жалобы бесплатное. Страховщику же придется заплатить 45 тысяч рублей, но только если омбудсмен встанет на сторону потребителя. Для автоюристов стоимость рассмотрения составляет 15 тысяч рублей за каждое дело.

"За первый месяц действия обязательного досудебного порядка служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного получила уже 2390 обращений, причем 95%, что естественно и не требует специального комментария, от общего количества поступило в отношении договоров ОСАГО. Средний размер требования заявителей составил 180675 рублей", - сообщил Воронин.

При этом по 1842 обращениям финансовый уполномоченный дал отказ в рассмотрении, что Воронин назвал настораживающим. Это связано с тем, что потребители, подавшие эти жалобы, не соблюли претензионный порядок, предусмотренный законом. Он напомнил, что прежде чем подать жалобу финомбудсмену, необходимо сначала обратиться в саму страховую компанию.

Также Воронин сообщил, что за июнь на сайте финансового уполномоченного потребители завели 3906 личных кабинетов. "Их количество значительно превысило число поданных обращений, и это свидетельствует о том, что большая часть потребителей готовится подать обращение финансовому уполномоченному, но, соблюдая требования закона, ожидает ответа страховой организации на свою претензию", - пояснил он.