Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:23Z
https://ria.ru/20190703/1556161734.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Финомбудсмен за первый месяц работы получил почти 2,4 тысячи обращений

Вчера, 13:23
183
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Служба финансового уполномоченного за первый месяц своей работы получила почти 2,4 тысячи обращений для рассмотрения, абсолютное их большинство связано со спорами граждан и страховых организаций по ОСАГО, сообщил главный финуполномоченный Юрий Воронин в ходе XVII Международной конференции по страхованию.
С 1 июня финансовый омбудсмен в обязательном досудебном порядке рассматривает споры по ОСАГО, ДСАГО (расширенной "автогражданке") и каско, возникающие между потребителями и страховщиками. Дела по другим видам страхования пока рассматриваются в добровольном порядке. Для граждан рассмотрение жалобы бесплатное. Страховщику же придется заплатить 45 тысяч рублей, но только если омбудсмен встанет на сторону потребителя. Для автоюристов стоимость рассмотрения составляет 15 тысяч рублей за каждое дело.
"За первый месяц действия обязательного досудебного порядка служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного получила уже 2390 обращений, причем 95%, что естественно и не требует специального комментария, от общего количества поступило в отношении договоров ОСАГО. Средний размер требования заявителей составил 180675 рублей", - сообщил Воронин.
При этом по 1842 обращениям финансовый уполномоченный дал отказ в рассмотрении, что Воронин назвал настораживающим. Это связано с тем, что потребители, подавшие эти жалобы, не соблюли претензионный порядок, предусмотренный законом. Он напомнил, что прежде чем подать жалобу финомбудсмену, необходимо сначала обратиться в саму страховую компанию.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
30 мая, 11:00
Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
Также Воронин сообщил, что за июнь на сайте финансового уполномоченного потребители завели 3906 личных кабинетов. "Их количество значительно превысило число поданных обращений, и это свидетельствует о том, что большая часть потребителей готовится подать обращение финансовому уполномоченному, но, соблюдая требования закона, ожидает ответа страховой организации на свою претензию", - пояснил он.
В разрезе по субъектам РФ в подаче жалоб лидируют Краснодарский край (228 обращений, или 9,5% от общего числа), Москва (158, или 6,6%) и Нижегородская область (126, или 5,3%). Замыкают первую пятерку Московская область (125, 5,2%) и Башкирия (116, 4,9%). По словам Воронина, институт финомбудсмена не ожидает, что большое количество вынесенных решений пойдет выше и будет оспариваться страховыми организациями в суде. Более того, по его словам, институт за прошедший месяц уже получил благодарственные отзывы страховщиков.
000000
Обсудить 0
Экономика
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. 8 октября 2018
Долговая нагрузка не является поголовной проблемой, заявили в Центробанке
РИА
Новости
Офис системы взимания платы Платон
В Минтрансе рассказали о возможности введения "Платона" в регионах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018
Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу более 2,6 миллиарда рублей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов выразил опасения, что банк "Восточный" не выживет
Лента
новостей
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Опережающее замедление инфляции может продолжится в июле, заявили в ЦБ
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Нацпроекты приведут к росту производительности труда, считает Орешкин
В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
Александр Панкин
МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Урок в школе
Большинство девятиклассников Подмосковья решили дальше учиться
Пластиковый стаканчик на пляже
Экологи рассказали о пластиковых загрязнителях Черного и Азовского морей
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал, как регион готовится противостоять паводку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Лента новостейМолния