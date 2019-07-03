Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге

ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее замглавы британского МИД Алан Данкан заявил, что Великобритания не согласна с заявлением КНР о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время. По мнению британской стороны, совместная декларация от 1984 года обязывает китайское правительство поддерживать уровень высокой автономии для Гонконга, обеспечивать его права и обязанности.
"Китайская сторона уже и в Лондоне, и в Пекине сделала представление британской стороне. Мы наденемся на то, что британская сторона внимательно отнесётся к позиции китайской стороны и воздержится от дальнейших подобных ошибочных заявлений, не будет больше вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он вновь подчеркнул, что после передачи Гонконга Китаю в 1997 году у Великобритании не осталось никаких прав на Гонконг.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание демонстрантам до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.