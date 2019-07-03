Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:23Z
https://ria.ru/20190703/1556161716.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге

Вчера, 13:23
450
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее замглавы британского МИД Алан Данкан заявил, что Великобритания не согласна с заявлением КНР о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время. По мнению британской стороны, совместная декларация от 1984 года обязывает китайское правительство поддерживать уровень высокой автономии для Гонконга, обеспечивать его права и обязанности.
"Китайская сторона уже и в Лондоне, и в Пекине сделала представление британской стороне. Мы наденемся на то, что британская сторона внимательно отнесётся к позиции китайской стороны и воздержится от дальнейших подобных ошибочных заявлений, не будет больше вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
2 июля, 14:48
Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство
Он вновь подчеркнул, что после передачи Гонконга Китаю в 1997 году у Великобритании не осталось никаких прав на Гонконг.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание демонстрантам до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
Полиция оттесняет демонстрантов во время акции протеста в Гонконге
2 июля, 09:21
Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания после погрома
1610001
Обсудить 0
ВеликобританияКитайВ мире
Рекомендуем
Предложение России по украинским морякам остается в силе, сообщил источник
РИА
Новости
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани объяснил, почему Иран сокращает обязательства по ядерной сделке
Евроскептики в ЕП раскритиковали "тайную" сделку по назначениям в ЕС
Лента
новостей
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения
Здание Совета Европы в Страсбурге
Источник: ПАСЕ уведомили об отзыве приглашения наблюдать за выборами в Раду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019
Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров
Сторонники правительства национального согласия ведут огонь в южном пригороде Триполи, Ливия
Африканский союз призвал провести расследование после авиаудара под Триполи
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Виды Венеции
Туристы рассказали, как относятся к идее введения платы за въезд в Венецию
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния