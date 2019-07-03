Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге

ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее замглавы британского МИД Алан Данкан заявил, что Великобритания не согласна с заявлением КНР о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время. По мнению британской стороны, совместная декларация от 1984 года обязывает китайское правительство поддерживать уровень высокой автономии для Гонконга, обеспечивать его права и обязанности.

"Китайская сторона уже и в Лондоне, и в Пекине сделала представление британской стороне. Мы наденемся на то, что британская сторона внимательно отнесётся к позиции китайской стороны и воздержится от дальнейших подобных ошибочных заявлений, не будет больше вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он вновь подчеркнул, что после передачи Гонконга Китаю в 1997 году у Великобритании не осталось никаких прав на Гонконг.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.