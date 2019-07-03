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РИА Новости

Долговая нагрузка не является поголовной проблемой, заявили в Центробанке

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. 8 октября 2018
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. 8 октября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Долговую нагрузку населения РФ не следует воспринимать как поголовную проблему, а лишь как проблему социально уязвимых групп, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил на этой неделе, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень и становится социальной проблемой.
"Я бы как про поголовную проблему так бы вопрос не ставила, а ставила бы вопрос, действительно, о социально уязвимых группах, где эффекты, скорее всего, есть. И конечно же, это всех беспокоит, этим надо заниматься", - прокомментировала Юдаева.
По ее данным, в среднем долговая нагрузка населения составляет 10%, а медианная оценка отношения долга к доходам - 40%. По словам Юдаевой, это не так много.
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Вчера, 12:40
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В Минэкономразвития также неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высокой долговой нагрузкой россиян. Глава МЭР Максим Орешкин в начале июня говорил, что перекос в сегменте потребительского кредитования несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
Позже, в конец июня, Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму ради роста экономики. Это заявление последовало за публикацией доклада ЦБ, где регулятор оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост ВВП в диапазоне 0,4–0,7%.
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Ксения ЮдаеваЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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