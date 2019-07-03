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РИА Новости

Предложение России по украинским морякам остается в силе, сообщил источник

Вчера, 13:21
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская нота в адрес Украины относительно украинских моряков остается в силе, нового ответа на этот счет от Киева не поступало, РФ ожидает прагматичного подхода украинской стороны, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля. В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
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"Конечно, остается. Мы позицию свою пока не меняли", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, остается ли в силе российская нота.
При этом собеседник агентства сообщил, что нового ответа от Украины на российскую ноту не поступало.
"Нет, кроме того, что мы слышали по итогам этой ноты и возникшей по следам перебранки между Климкиным и (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Это все, что мы знаем по этому поводу. Каких-то новых развитий не было", - добавил он.
По его словам, Россия настроена решать эти вопросы. "Мы настроены решать эти вопросы и ожидаем прагматичного подхода со стороны Украины", - отметил источник.
Зеленский заявил ранее, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ. Министр иностранных дел Украины назвал ноту внешнеполитического ведомства РФ "дипломатической ловушкой". В понедельник Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать вполсилы.
Пресс-служба офиса Зеленского ранее сообщила, что глава государства просит премьера Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
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