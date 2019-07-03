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РИА Новости

Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты Путину вручают послы Демократической республики Конго Дэни Калуме Нумби, Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво, Бразилии Товар да Силва Нунес, Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау и Белоруссии Владимир Семашко.
Верительные грамоты также вручают послы Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия, Турции Мехмет Самсар, Хорватии Томислав Цар, Киргизии Аликбек Джекшенкулов, Намибии Клеменс Хандуукеме Кашуупулва и Мавритании Хамед Хамуни.
Кроме них грамоты вручают послы Афганистана Мохаммад Латиф Баханд, Греции Тасия Афанасиу, Южной Кореи Ли Сок Пэ, Кипра Андреас Зинонос, Коста-Рики Лиллиам Родригес Хименес, Сейшельских островов Луи Сильвестр Радегонд и Ботсваны Чандапива Нтета.
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