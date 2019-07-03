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РИА Новости

Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗамминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Намерение Кристин Лагард, которая до последнего времени возглавляла Международный валютный фонд, баллотироваться на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) стало большим сюрпризом, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Вообще-то - это большой сюрприз, то что Европейский союз решил выдвинуть именно Лагард на позицию (главы ЕЦБ – ред.)", - сказал Сторчак. Он добавил, что "с точки зрения европейских стран - это очень сильный ход".
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"С точки зрения той же "группы двадцати" или Международного (валютного и – ред.) финансового комитета - это, конечно, печальное событие, поскольку именно от Кристин многое зависело в плане достижения договорённостей о ресурсном обеспечении фонда, после того, как ничем закончилось решение по пятнадцатому общему пересмотру квотного капитала", - добавил он.
"Мы хорошо знаем, что Кристин вложила в проект личный авторитет, личное влияние, это влияние должно было каким-то образом разрулить ситуацию, связанную с увеличением участия США в "набах" (new arrangements to borrow), в состоянии ли ее преемник решить задачи, которые она перед собой поставила - не знаю, это со временем узнаем", - добавил замминистра.
"Дэвид Липтон, который будет временно исполнять ее обязанности, очень сильный макроэкономист, сильный переговорщик, но все-таки он представляет США, и я думаю, что в этом своём персональном качестве, как гражданину США, ему достаточно сложно будет вести переговоры с администрацией, конгрессом ... и добиться положительного решения об увеличении участия США в "набах", - заключил замминистра.
Лидеры ЕС на саммите во вторник договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимает должность директора-распорядителя МВФ. В тот же день она заявила, что приостанавливает работу в МВФ на время рассмотрения ее кандидатуры, а в самом фонде сообщили, что временным директором станет первый заместитель Дэвид Липтон.
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Дэвид ЛиптонЕЦБКристин ЛагардМВФЕвросоюзСергей СторчакЭкономика
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