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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме прокомментировали выдвижение самого молодого депутата ГД

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутату Госдумы Василию Власову в случае избрания в Мосгордуму придется выбирать между двумя парламентами, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"В случае избрания выбирать надо будет что-то одно", - сказал Реут.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
2 июля, 14:43
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Ранее на сайте Московской городской избирательной комиссии появилась информация о том, что самый молодой депутат ГД Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР.
Власов был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР. Является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.
На данный момент на выборы в Мосгордуму выдвинулось около 400 кандидатов.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что 6 июля до 18.00 - последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов. Далее в течение 10 дней окружные комиссии проверят документы кандидатов, и 16 июля станет известно количество зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуВасилий ВласовЛДПРГосдума РФМосковская городская думаПолитика
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