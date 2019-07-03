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РИА Новости

Часть проб воды в Приангарье не соответствует санитарным нормам

Вчера, 13:13
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ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Исследование почти 200 проб воды в зоне подтопления Иркутской области показало, что 17 из них не отвечают санитарно-гигиеническим нормативам, сообщает управление Роспотребнадзора по области.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
В пунктах временного размещения подтопленных территорий сотрудники Роспотребнадзора взяли более 700 проб воды, продуктов питания, смывов, дезинфицирующих средств для лабораторных исследований. Превышений гигиенических нормативов не выявлено.
"Также исследовано более 192 проб доставляемой населению воды, воды источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 17 проб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на 3 июля санитарно-эпидемиологическая ситуация в подтопленных территориях Иркутской области стабильная. В пострадавших населенных пунктах роста инфекционной заболеваемости не отмечается.
На сегодняшний день против вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии привито более 6,5 тысячи человек.
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