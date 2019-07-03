Музейный парк Политехнического музея откроют ко Дню города

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что частичное открытие фасада, крыши и запланированного музейного парка Политехнического музея должно произойти к празднованию Дня города в этому году, который отмечается 7 сентября.

"Ведётся большая работа - это огромная, сложная стройка, включающая в себя реконструкцию, реставрацию, восстановление внутренних интерьеров, открытие новых подземных пространств, создание открытых и закрытых галерей и соединение городского пространства от "Зарядья" до Лубянки - сплошная пешеходная зона с городским музейным парком", - заявил Мединский журналистам в среду после осмотра хода реставрации Политехнического музея.

Министр выразил надежду, что частичное открытие частей музея произойдёт уже в сентябре этого года.

"Мы надеемся, что согласно взятым обязательствам службой заказчика, подрядчика и с учётом того, что внешняя работа частично делается правительством Москвы, - они всегда делаются в срок - мы полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году, к 7 сентября", - сообщил Мединский.

По его словам, после этого все строители окончательно переместятся во внутрь и займутся самой большой и сложной частью этого проекта - реставрацией и созданием музейного пространства.

Он отметил, что сроки сдачи объекта планируется соблюсти.

"Мы мечтаем, что к ноябрю 2020 года музей распахнёт свои двери по тем амбициозным планам, которые представлены командой музея и директором", - заключил министр культуры.