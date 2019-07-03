Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:11Z
https://ria.ru/20190703/1556160857.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155592/13/1555921321_0:0:1360:765_1036x0_80_0_0_0f43c96bb73af112cfa0869c4f4b33c2.jpg
РИА Новости
Культура

Музейный парк Политехнического музея откроют ко Дню города

Вчера, 13:11
274
© МоскомархитектураПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
© Москомархитектура
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что частичное открытие фасада, крыши и запланированного музейного парка Политехнического музея должно произойти к празднованию Дня города в этому году, который отмечается 7 сентября.
"Ведётся большая работа - это огромная, сложная стройка, включающая в себя реконструкцию, реставрацию, восстановление внутренних интерьеров, открытие новых подземных пространств, создание открытых и закрытых галерей и соединение городского пространства от "Зарядья" до Лубянки - сплошная пешеходная зона с городским музейным парком", - заявил Мединский журналистам в среду после осмотра хода реставрации Политехнического музея.
Министр выразил надежду, что частичное открытие частей музея произойдёт уже в сентябре этого года.
"Мы надеемся, что согласно взятым обязательствам службой заказчика, подрядчика и с учётом того, что внешняя работа частично делается правительством Москвы, - они всегда делаются в срок - мы полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году, к 7 сентября", - сообщил Мединский.
По его словам, после этого все строители окончательно переместятся во внутрь и займутся самой большой и сложной частью этого проекта - реставрацией и созданием музейного пространства.
Он отметил, что сроки сдачи объекта планируется соблюсти.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеставрация Политехнического музея
Реставрация Политехнического музея
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Реставрация Политехнического музея
"Мы мечтаем, что к ноябрю 2020 года музей распахнёт свои двери по тем амбициозным планам, которые представлены командой музея и директором", - заключил министр культуры.
Политехнический музей был учрежден по велению императора Александра II 21 октября 1870 года. В январе 2013 года здание на Новой площади было закрыто на ремонт. Открытие обновлённого музея планируется в 2020 году. Согласно проекту японского архитектора Джунья Ишигами, выигравшего конкурс на реконструкцию, Политехнический музей станет органичной частью города.
Здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
2 июля, 14:11
Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
410000
Обсудить 0
КультураВыставкиВладимир МединскийПолитехнический музейМосква
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду может принять художника Шемякина
РИА
Новости
Посетители на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ. На втором плане - картина Анри Матисса Танец
Билеты на выставку "Щукин. Биография коллекции" проданы на неделю вперед
Схема работы лазера на свободных электронах
Российские физики рассказали о "рентгеновской" революции в биологии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Грузию в июне посетили более 152 тысяч россиян, сообщили СМИ
Лента
новостей
Здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
Грузинская певица Нино Катамадзе
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
Министр обороны России Сергей Шойгу
Находившиеся в аппарате подводники исследовали гидросферу, заявил Шойгу
Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
Егор Крид сыграет то ли робота, то ли мужчину в фильме Марюса Вайсберга
"Талибан" подтвердил участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко оценил результат работы проекта "Бережливая поликлиника"
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Танк Т-14 Армата
В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния