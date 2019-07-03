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РИА Новости

Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

Вчера, 13:05
17316
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАнонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Издание РБК в среду сообщило, что количество регионов с эпидемией ВИЧ за три года выросло более чем на 40%: в 13 субъектах инфицировано свыше одного процента населения, при этом 70% заболевших — люди в возрасте 30-50 лет.
"Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Всего в 2018 году в России ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тысяч человек. При этом новые случаи заражения у 71% взрослых и у 83% детей выявляются на ранних стадиях. В целом в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с вирусом иммунодефицита, под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи, уточнили в ведомстве.
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По данным Минздрава, в 2018 году каждый четвертый житель России проверил свой ВИЧ-статус. Подчеркивается, что ведомство работает с каждым регионом отдельно по сокращению заболеваемости.
В мае замминистра здравоохранения Олег Салагай, выступая на заседании комитета Госдумы, заявил, что около ста тысяч человек в России не знают о своем ВИЧ-статусе. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что таких среди инфицированных около 25%.
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149106227137
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
покажите хоть кто нибудь видио с этим вирусом, с которым все борются. А нет его. Это такой же обман в мировом масштабе, как и высадка на Луну
3 июля, 14:00
Марина Бойко
5000256
Щас статистику подкрутят и потом будут рапортовать об успешной борьбе с эпидемией на бумаге.
3 июля, 13:37
За ваше здоровье
2810006
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