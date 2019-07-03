Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Всего в 2018 году в России ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тысяч человек. При этом новые случаи заражения у 71% взрослых и у 83% детей выявляются на ранних стадиях. В целом в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с вирусом иммунодефицита, под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи, уточнили в ведомстве.