Более 600 детей из подтопленных районов Приангарья отправят в лагеря

На утро 3 июля, в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.

"Более 600 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, будут направлены на отдых и оздоровление. В том числе 319 - во всероссийские детские центры "Смена", "Орлёнок" и "Океан", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в среду 137 детей из Тулуна отправлены в оздоровительный лагерь "Восток" в Усольском районе и в лагерь под Ангарском "Галактика". Еще около 100 детей в ближайшие дни поедут в лагерь в Братском районе. Предложения по размещению детей на отдых и оздоровление поступили от Алтайского края, Бурятии, ХМАО, Московской и Тульской областей.