Самый молодой депутат Госдумы выдвинулся на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самый молодой депутат Государственной Думы Василий Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР, следует из данных, опубликованных на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Власов был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР. Является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.

На данный момент на выборы в Мосгордуму выдвинулось около 400 кандидатов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что 6 июля до 18.00 - последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов. Далее в течение 10 дней окружные комиссии проверят документы кандидатов, и 16 июля станет известно количество зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.