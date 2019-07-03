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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Самый молодой депутат Госдумы выдвинулся на выборы в Мосгордуму

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самый молодой депутат Государственной Думы Василий Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР, следует из данных, опубликованных на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Власов был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР. Является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.
На данный момент на выборы в Мосгордуму выдвинулось около 400 кандидатов.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что 6 июля до 18.00 - последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов. Далее в течение 10 дней окружные комиссии проверят документы кандидатов, и 16 июля станет известно количество зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
26 июня, 13:08
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Выборы в МосгордумуВасилий ВласовЛДПРГосдума РФПолитика
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