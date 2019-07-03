Африканский союз призвал провести расследование после авиаудара под Триполи

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Африканский союз осудил авиаудар по лагерю мигрантов под ливийским Триполи, в результате которого погибли 44 человека, и призвал провести в связи с этим расследование, заявил председатель комиссии союза Муса Факи Махамат.

"Председатель комиссии потребовал, чтобы было проведено независимое расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении в отношении невинных мирных граждан", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

Ранее на официальном сайте миссии ООН в Ливии было опубликовано заявление, что в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи погибли 44 человека и пострадали более 130.

Ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.