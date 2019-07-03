Егор Крид сыграет то ли робота, то ли мужчину в фильме Марюса Вайсберга

По словам Вайсберга, этот проект для него не совсем обычный. "Это не классическая комедия, а, скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами. Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида. На мой взгляд, это идеальная роль для дебюта в большом кино. Герой невероятно фактурный, он "брызжет и фонтанирует" энергией – мечта всех женщин!" - цитирует режиссера пресс-служба.