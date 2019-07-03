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РИА Новости
Культура

Егор Крид сыграет то ли робота, то ли мужчину в фильме Марюса Вайсберга

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в СК "Олимпийский" в Москве
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Режиссер Марюс Вайсберг и продюсер Александр Роднянский приступили к съемкам фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой главную мужскую роль - робота - сыграет певец Егор Крид, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнешип".
Это история о ближайшем будущем, в котором роботы, неотличимые внешне от людей, стали неотъемлемой частью ежедневной жизни. Один из них, главный герой фильма (Крид), обладает способностью чувствовать страхи и опасения людей и действует не в соответствии с установленной программой. Главную женскую роль в фильме сыграет актриса Юлия Александрова ("Горько!", "Самый лучший день", "Звоните ДиКаприо!").
"(НЕ) Идеальный мужчина" - не просто остроумная современная комедия, но содержательное высказывание на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа - революции в отношениях мужчин и женщин. Неслучайно талантливый сценарий известного автора привлек внимание популярных исполнителей и успешного режиссера жанрового кино", - приводит слова Роднянского пресс-служба.
Сценарий фильма написали режиссер и сценарист Жора Крыжовников ("Горько!", "Звоните ДиКаприо!") и Евгения Хрипкова ("Сладкая жизнь", "Звоните ДиКаприо!").
Режиссером картины выступает Вайсберг, известный по комедийным хитам "Любовь в большом городе 1-2-3", "8 новых свиданий", "8 лучших свиданий", "Ночная смена", "Бабушка легкого поведения 1-2" и другие.
По словам Вайсберга, этот проект для него не совсем обычный. "Это не классическая комедия, а, скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами. Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида. На мой взгляд, это идеальная роль для дебюта в большом кино. Герой невероятно фактурный, он "брызжет и фонтанирует" энергией – мечта всех женщин!" - цитирует режиссера пресс-служба.
Съемки фильма продлятся до середины июля. В прокат картину выпустит кинокомпания "Централ Партнершип", релиз намечен на весну 2020 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесЕгор КридЖора КрыжовниковАлександр Роднянский
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