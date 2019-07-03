В Курганской области произошел пожар в монастыре

ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

"Возгорание началось с кондиционера в здании монастыря, после чего перекинулось на кровлю. <...> Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.

Пожар распространился на площади 165 квадратных метров.

В 16:04 по местному времени (14:04 мск) возгорание ликвидировали.

В ведомстве уточнили, что все находившиеся в монастыре эвакуировались самостоятельно.

В тушении пожара участвовали 15 человек, 8 единиц техники.