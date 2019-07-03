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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Курганской области произошел пожар в монастыре

Вчера, 13:00
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Возгорание началось с кондиционера в здании монастыря, после чего перекинулось на кровлю. <...> Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.
Пожар распространился на площади 165 квадратных метров.
В 16:04 по местному времени (14:04 мск) возгорание ликвидировали.
В ведомстве уточнили, что все находившиеся в монастыре эвакуировались самостоятельно.
В тушении пожара участвовали 15 человек, 8 единиц техники.
Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был в селе Чимеево в Курганской области в конце 19 века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Религия и мировоззрениеКурганская областьБелозерский районПроисшествия
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