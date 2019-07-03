Роухани объяснил, почему Иран сокращает обязательства по ядерной сделке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани объяснил сокращение обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки стремлением сохранить ее.

"Сокращение Ираном обязательств не направлено против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а призвано сохранить СВПД, поскольку мы убеждены, что без этих шагов СВПД исчезнет", - сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.

При этом он подтвердил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых он временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое. Это касается, по его словам, в том числе ранее преодоленного порога по запасам низкообогащенного урана в стране.

Несколькими днями ранее Иран перевел в практическую плоскость первую часть своего обещания не соблюдать предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил указанную цифру.

Роухани также подчеркнул, что Тегеран предпринимает меры в отношении ядерной сделки, не поддаваясь эмоциям, а исключительно по рациональным и разумным соображениям, отметив, что Иран ничего не предпринимал после выхода США из ядерной сделки в течение года, что, по его словам, является "стратегическим терпением".

Президент Ирана напомнил, что Тегеран намерен с 7 июля отказаться от выполнения обязательств по ядерной сделке, связанных с уровнем обогащения урана в 3,67%, и превысить его до уровня, необходимого стране, а также предпринять шаги по реактору в Араке.

При этом в Тегеране подчеркивали, что СВПД дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.