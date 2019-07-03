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РИА Новости

Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан

Вчера, 12:52
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
© AP Photo
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Порядка 28 тысяч сирийских беженцев не могут покинуть лагерь Рукбан и являются заложниками подконтрольных США боевиков, требующих за выход до полутора тысяч долларов с семьи, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
"В Рукбане в ужасающих условиях продолжают находиться еще около 28 тысяч сирийцев, которые не могут покинуть его территорию, так как являются заложниками подконтрольных американской стороне вооруженных группировок, требующих за выход до полутора тысяч долларов США с семьи", - говорится в заявлении.
Отмечается, что таких средств у большинства жителей лагеря просто нет. Кроме того, согласно данным, за последний месяц лагерь смогли покинуть 2064 человек, тогда как с 23 марта по 1 мая вышли 7 802 сирийца, а в мае – 5 737 беженцев.
При этом в результате совместной работы Сирии и РФ в родные места уже вернулись 1 818 368 сирийских граждан, из них 1 301 301 - внутренние переселенцы, а 517067 беженцев вернулись с территорий иностранных государств. Подчеркивается, что за июнь в места избранного проживания возвратились 46714 сирийцев.
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