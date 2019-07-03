В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky

"Музыкант задержан в Стокгольме по подозрению в нападении. Вместе с ним задержаны три других человека, они также подозреваются в нападении разной степени тяжести", - говорится в заявлении.

Как отмечается, задержание произошло в ночь на среду. Прокуратура намерена принять решение о том, запрашивать или нет у суда ордер на арест рэпера, не позднее 12 часов дня субботы.

Потасовка между музыкантом, несколькими его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центральной части Стокгольма в воскресенье. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности.