Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T12:42Z
https://ria.ru/20190703/1556159531.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Медсестра на Урале заявила, что ее подставили из-за жалоб на зарплату

Вчера, 12:42
2035
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Полиция Серова начала проверять заявление медсестры городской больницы о том, что ей на рабочем месте подбросили запрещенное вещество, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых.
По данным местного агентства "Глобус", медсестра хирургического кабинета Парвин Салаева пошла в полицию из-за того, что у нее на рабочем месте нашли марганцовку – вещество, ныне входящее в список прекурсоров наркотиков. Женщина считает, что вещество ей подкинули из-за ее жалобы в прокуратуру по поводу размера зарплаты.
"Действительно, женщина написала заявление... В больницу выезжала следственно-оперативная группа, опросила и саму медсестру, и ее руководителей", – сказал Горелых.
По его словам, полицейские также ознакомились с актом, составленном руководством больницы. По итогам проверки, заявил Горелых, "будет принято обоснованное процессуальное решение".
Автомобиль Следственного комитета РФ
30 июня, 21:05
СК возбудил еще одно дело из-за гибели младенца в калининградском роддоме
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Серовской городской больницы, инцидент произошел две недели назад, когда Салаева попросила хозяйственную службу больницы проверить мойку в ее кабинете.
"Хозслужба пришла уже в конце рабочего дня, и, так как она не имеет права входить в процедурные кабинеты без руководства, зашло несколько человек. Старшая сестра заметила, что в кабинете не выключен дезинфицирующий прибор. В журнале учета время не совпадало с тем, который был указан на "Дезаре" (бактерицидный облучатель). В кабинете была брошенная медицинская шапочка с волосами. В том числе заметили, что там лежит сухая марганцовка", – сказал пресс-секретарь больницы Олег Романов.
По его словам, в больнице запрещено хранить марганцовку в сухом виде, так как вещество входит в список прекурсоров наркотиков. По факту обнаружения марганцовки, грязного рабочего места и включенного дезинфицирующего аппарата Салаеву попросили написать объяснительную.
"Ей был сделан выговор на основании "Дезара" и пыли. В выговоре не фигурирует марганцовка вообще. Этот вопрос было выгодно поднять ей, а для больницы это огромный минус, что в отделении хранится марганцовка. Мы сами от этого пострадаем. Поэтому подкидывать ни один вменяемый медик не будет", – заверил собеседник агентства.
По его мнению, медсестра могла заявить о провокации из-за того, что проверки не подтвердили ее слов о занижении зарплаты медработникам.
"У нас была проверка Минздрава Свердловской области, была проверка трудовой инспекции, территориального Фонда обязательного медицинского страхования, прокуратуры. В ходе проверок обвинения не подтвердились", – заключил Романов.
4041185
Обсудить 0
УралПроисшествия
Рекомендуем
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
РИА
Новости
Схема работы лазера на свободных электронах
Российские физики рассказали о "рентгеновской" революции в биологии
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Лже-участницу "Битвы экстрасенсов" отправили в колонию за мошенничество
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Российские рубли
Названы города с самым высоким ростом зарплат
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в России подводников
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния