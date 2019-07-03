Медсестра на Урале заявила, что ее подставили из-за жалоб на зарплату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Полиция Серова начала проверять заявление медсестры городской больницы о том, что ей на рабочем месте подбросили запрещенное вещество, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых.

По данным местного агентства "Глобус", медсестра хирургического кабинета Парвин Салаева пошла в полицию из-за того, что у нее на рабочем месте нашли марганцовку – вещество, ныне входящее в список прекурсоров наркотиков. Женщина считает, что вещество ей подкинули из-за ее жалобы в прокуратуру по поводу размера зарплаты.

"Действительно, женщина написала заявление... В больницу выезжала следственно-оперативная группа, опросила и саму медсестру, и ее руководителей", – сказал Горелых.

По его словам, полицейские также ознакомились с актом, составленном руководством больницы. По итогам проверки, заявил Горелых, "будет принято обоснованное процессуальное решение".

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Серовской городской больницы, инцидент произошел две недели назад, когда Салаева попросила хозяйственную службу больницы проверить мойку в ее кабинете.

"Хозслужба пришла уже в конце рабочего дня, и, так как она не имеет права входить в процедурные кабинеты без руководства, зашло несколько человек. Старшая сестра заметила, что в кабинете не выключен дезинфицирующий прибор. В журнале учета время не совпадало с тем, который был указан на "Дезаре" (бактерицидный облучатель). В кабинете была брошенная медицинская шапочка с волосами. В том числе заметили, что там лежит сухая марганцовка", – сказал пресс-секретарь больницы Олег Романов.

По его словам, в больнице запрещено хранить марганцовку в сухом виде, так как вещество входит в список прекурсоров наркотиков. По факту обнаружения марганцовки, грязного рабочего места и включенного дезинфицирующего аппарата Салаеву попросили написать объяснительную.

"Ей был сделан выговор на основании "Дезара" и пыли. В выговоре не фигурирует марганцовка вообще. Этот вопрос было выгодно поднять ей, а для больницы это огромный минус, что в отделении хранится марганцовка. Мы сами от этого пострадаем. Поэтому подкидывать ни один вменяемый медик не будет", – заверил собеседник агентства.

По его мнению, медсестра могла заявить о провокации из-за того, что проверки не подтвердили ее слов о занижении зарплаты медработникам.