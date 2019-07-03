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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЦИК РФ не нашел оснований для начала проверки в тексте петиции с требованием вопреки нормам законодательства допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, опубликованный призыв носит декларативный характер, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее во вторник была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
2 июля, 14:43
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"Я попросил правовое управление посмотреть, но пока мы не нашли возможности начать проверку по каким-либо фактам, оно носит в основном политическо-призывный характер, декларативный, профилактируя от ошибок на будущее. Но мы стараемся этих ошибок не допускать", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он добавил, что соответствующих жалоб и обращений ЦИК пока не получал.
Булаев также попросил председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова ещё раз обратить внимание на петицию.
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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