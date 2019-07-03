Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число жертв авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 44 человек, более 130 пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии ООН в Ливии (UNSMIL).
Ранее представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит сообщил РИА Новости, что 40 человек погибли, 80 пострадали в результате авиаудара.
"Миссия ООН по оказанию помощи в Ливии решительно осуждает предательский авиаудар по лагерю мигрантов в Таджуре, в результате которого погибли более 44 человек и более 130 получили серьезные ранения", - говорится в документе.
Ранее ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.