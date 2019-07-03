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РИА Новости
Тверская область

Открыто движение по участку магистрали М-11 в Верхневолжье

Вчера, 12:32
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиОткрыто движение по участку магистрали М-11 в Верхневолжье
Открыто движение по участку магистрали М-11 в Верхневолжье
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 июл – РИА Новости. В Тверской области запущено движение по участку скоростной магистрали М-11 протяженностью 53 километра - с 97 по 149 километр в Конаковском и Калининском районах, сообщает пресс-служба областного правительства.
Таким образом, для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери - 135 километров скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.
В пресс-службе отметили, что при строительстве участка, как и всей автомагистрали, использовались высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также были учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения. Обустроены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные полосы, построены современные линии наружного освещения, а также зоны отдыха для водителей. Кроме того, на протяжении всей трассы дежурят машины аварийных комиссаров для оказания медицинской и технической помощи автомобилистам и пассажирам.
Новая дорога соответствует категории IА, максимальная разрешенная скорость движения – 110 километров в час. На всем протяжении организовано четырехполосное движение. Работают мобильные пункты продажи транспондеров.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково.
Открытый участок – второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введен в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери.
"Открытие трассы М-11 сформировало высокие требования к дорогам в Тверской области, и мы начали ремонт и строительство своих региональных дорог, исходя из международных стандартов, которые заложены при строительстве трассы М-11. Для Тверской области открытие дороги М-11 - это повышение инвестиционной и туристической привлекательности нашего региона", - сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии открытия участка.
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Тверская областьИгорь Руденя
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