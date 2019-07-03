Открыто движение по участку магистрали М-11 в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 3 июл – РИА Новости. В Тверской области запущено движение по участку скоростной магистрали М-11 протяженностью 53 километра - с 97 по 149 километр в Конаковском и Калининском районах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Таким образом, для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери - 135 километров скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.

В пресс-службе отметили, что при строительстве участка, как и всей автомагистрали, использовались высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также были учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения. Обустроены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные полосы, построены современные линии наружного освещения, а также зоны отдыха для водителей. Кроме того, на протяжении всей трассы дежурят машины аварийных комиссаров для оказания медицинской и технической помощи автомобилистам и пассажирам.

Новая дорога соответствует категории IА, максимальная разрешенная скорость движения – 110 километров в час. На всем протяжении организовано четырехполосное движение. Работают мобильные пункты продажи транспондеров.

На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково.

Открытый участок – второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введен в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери.