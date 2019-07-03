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РИА Новости

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Вчера, 12:31
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Так, в первую очередь диетологи советуют отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового.
Во-вторых, рекомендуется есть больше морепродуктов и сокращать потребление красного мяса (свинины, говядины и баранины), а также продуктов из переработанного мяса, таких как колбасы и сосиски. Кроме того, хотя бы дважды в неделю мясо в рецептах можно заменять на бобы и овощи.
Чтобы постепенно уменьшить потребление соли, ученые советуют покупать орехи без нее, а также консервированные супы с низким содержанием натрия.
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В качестве заправок для салатов диетологи советуют вместо сливочных соусов использовать оливковое масло с уксусом, чтобы увеличить содержание ненасыщенных жиров в рационе. Пасту также лучше готовить не со сливочным, а с томатным соусом.
Чтобы снизить количество потребляемых калорий, можно заменить молоко жирностью два процента на однопроцентное, а также не пить кофе со сливками. В случае с фастфудом следует выбирать попкорн вместо картофеля фри.
По мнению диетологов, подобные изменения в рационе помогут постепенно перейти на правильное питание.
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Популярные комментарии
Теперь возьмём среднюю зарплату жителя Руси-матушки 15000...20000р и бегом за морепродуктами и орехами...)
3 июля, 12:35
rebs7
271210011
Кстати, я совсем не ед фастфуд, с каждым годом ем все меньше хлеба, почти перестал есть колбасу, которую заменяю морской рыбой и морепродуктами, никогда не ел сливочных соусов, не пью молоко и кофе со сливками, а концентрированные супы давно перестал покупать, поскольку они слишком для меня соленые, но мой вес в последние годы только вырос. Есть только один способ снизить вес - не жрать. Но это трудно, да и опасно.
3 июля, 14:36
Тихон Аронов
1361000
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