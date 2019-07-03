Названы простые способы перейти на здоровое питание

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.

Так, в первую очередь диетологи советуют отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового.

Во-вторых, рекомендуется есть больше морепродуктов и сокращать потребление красного мяса (свинины, говядины и баранины), а также продуктов из переработанного мяса, таких как колбасы и сосиски. Кроме того, хотя бы дважды в неделю мясо в рецептах можно заменять на бобы и овощи.

Чтобы постепенно уменьшить потребление соли, ученые советуют покупать орехи без нее, а также консервированные супы с низким содержанием натрия.

В качестве заправок для салатов диетологи советуют вместо сливочных соусов использовать оливковое масло с уксусом, чтобы увеличить содержание ненасыщенных жиров в рационе. Пасту также лучше готовить не со сливочным, а с томатным соусом.

Чтобы снизить количество потребляемых калорий, можно заменить молоко жирностью два процента на однопроцентное, а также не пить кофе со сливками. В случае с фастфудом следует выбирать попкорн вместо картофеля фри.