Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения

Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

- Что представляет собой сегодня система здравоохранения Республики Крым? Присущи ли ей специфические особенности, которых нет ни в одном другом российском регионе?

- В системе здравоохранения Республики Крым произошли грандиозные изменения за последние пять лет. За эти годы мы перешли на общепринятую в России бюджетно-страховую модель здравоохранения, которой у нас не было. У нас действует трехуровневая система оказания медицинской помощи, как во всей России, на которую мы перешли в кратчайшие сроки. Если страховая медицина существует в России с 1993 года, то мы должны были всю подготовительную работу провести за 2014 год. С начала 2015 года мы уже работаем. Это стало возможным при поддержке Минздрава Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Еще одна наша особенность – это то, что мы запустили материально-техническую базу на средства, направленные в рамках федеральной целевой программы по модернизации Крыма и программе по модернизации здравоохранения. Приоритетно мы направили средства на информатизацию, приобретение медицинского оборудования, создание возможностей для оказания современной медицинской помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям и травматологии. Кроме того, не менее 40% средств потрачено на родовспоможение и детскую медпомощь.

Сейчас нашим приоритетом является борьба с онкологическими заболеваниями и первичная медико-санитарная помощь. Мы перешли на нормативно-правовую базу в соответствии с российским законодательством, занялись подготовкой кадров. Сейчас мы практически завершили работу. Пока что мы не можем полностью соответствовать лицензионным требованиям РФ: только 50% наших медучреждений имеют лицензии государственного образца, остальные работают по порядку, утвержденному федеральным законом, который будет продлен до января 2021 года. Но средний и младший медперсонал в Крыму полностью соответствует лицензионным критериям, установленным в России.

- Можно ли говорить о произошедших за минувшую пятилетку позитивных изменениях в организации охраны здоровья жителей региона? Как выросли доступность и качество медицинской помощи для населения в условиях работы медицинских организаций в системе ОМС?

- Важно отметить, что ранее в Крыму никогда не было такой ситуации, чтобы лечение для жителей полуострова в стационаре было полностью бесплатным. Раньше при поступлении в стационар люди сами покупали медикаменты. Лекарствами не были обеспечены даже льготные категории граждан при амбулаторном лечении. Сейчас огромные средства – и федеральные, и региональные – направляются на то, чтобы обеспечить дорогостоящими лекарствами больных орфанными заболеваниями, а также онкологическими, психотерапевтическими и эндокринологическими болезнями.

Только из бюджета Республики Крым за 2018 год направлены 1,35 миллиарда рублей на оплату лекарств при амбулаторном лечении.

С внедрением системы ОМС лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров для застрахованных проводится бесплатно, полностью обеспечивается лечебный процесс – от проведения исследований до применения дорогостоящих лекарственных препаратов.

В 2015 году сумма средств, направленная в медицинские организации на оплату оказанной медпомощи, составляла 16 миллиардов рублей, в 2019-м это уже 21 миллиард.

- Как обстоит дело с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи? Могут ли крымчане по полису ОМС получить необходимую помощь на территории Крыма или им до сих пор приходится ездить в другие российские регионы?

- С 2014 года высокотехнологичная медпомощь (ВМП) россиянам оказывается бесплатно. В 2014-2015 годах она оказывалась в основном в федеральных медицинских организациях в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону, даже в Саратове и Тюмени. С 2016 по 2018 годы география оказания высокотехнологичной медпомощи расширилась. Жители Крыма теперь тоже могут ее получить в пределах республики за счет средств бюджета и ОМС.

Ежегодно увеличивается число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь и количество пациентов получивших высокотехнологичную помощь, в 2015 году таких организаций было всего 8, случаев - 653 на сумму 83,5 млн. рублей, в 2018 году таких медицинских организаций было уже 12, количество госпитализаций превысило 5,5 тысяч и стоимость составила 812,8 млн. рублей.

В настоящее время высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают уже 16 медицинских организаций, из 20 профилей, утвержденных программой государственных гарантий, в Крыму оказывается медицинская помощь по 18 направлениям.

Из бюджета республики за 2018 год 256 миллионов рублей потрачено на высокотехнологичную медпомощь, в том числе на те виды помощи, которые не входят в ОМС. Например, эндопротезирование тазобедренных суставов мы делаем за счет ОМС, эндопротезирование коленных суставов – за счет средств бюджета.

С конца 2017 – начала 2018 года эти виды операций мы делаем в республике самостоятельно. Мы делаем операции на открытом сердце, оказываем онкологическую, гинекологическую высокотехнологичную медпомощь в рамках ТПГГ (Территориальная программа государственных гарантий) при участии РКБ имени Н. А. Семашко, Республиканской детской клинической больницы, Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В. М. Ефетова и Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Второй год у нас действует вертолетная санитарная авиация, которая прекратила работу в конце 80-х годов.

-Хватает ли квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи?

- Территориальный фонд ОМС платит за жителей Крыма, куда бы они ни поехали. Если к нам приезжают пациенты из других регионов России, то за них платят их территориальные фонды. С 2015 года у нас есть коечный фонд для крымчан и есть дополнительный фонд, который позволяет принять тех, кто приезжает из других субъектов. К слову, с 2016 по 2018 года в Крыму ВМП получили около 700 пациентов с материка.

Динамика объемов ВМП ежегодно растет. Если в 2015 году количество случаев ВМП составило 713, то в 2018-м – это уже 5554 случаев. В текущем году запланировано 7015 случаев. Кроме того, крымчане обращаются за ВМП в другие регионы России: за четыре года около 5,5 тысяч жителей республики получили высокотехнологичную медпомощь – в основном в Москве, Краснодарском крае, Ростовской области.

- Как влияет модернизация здравоохранения на полуострове на показатели смертности и демографию?

- Родовспоможению и детской медпомощи мы уделяем большое внимание. Коэффициент младенческой смертности в Крыму – 4,1 промилле, это меньше среднего показателя по России. Большую работу мы провели в организации помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Около 2 тысяч стентирований при остром коронарном синдроме мы сделали за год. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 17,5% за 2018 год. Сейчас при инфарктах и инсультах мы делаем тромболизис дорогостоящими препаратами, растворяющими тромбы еще на этапе скорой помощи.

В Крыму сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень – это оказание помощи жителям конкретного района. Второй уровень – это более расширенный перечень медпомощи и оказание помощи жителям нескольких районов. Третий уровень – это возможность специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи лучшими профессионалами на дорогостоящем медицинском оборудовании. Мы планируем расширять обеспечение больниц и оборудованием, и кадрами. Все наши усилия сейчас направлены на это.

- Какова степень готовности сети лечебных учреждений Крыма принять на вооружение технологии "Бережливой поликлиники"?

- В 2017 году мы совместно с Территориальным фондом ОМС Республики Крым начали работать по проекту "Бережливая поликлиника", но в рамках пилотного проекта. В трех медучреждениях Симферополя была отработана маршрутизация пациентов – от регистратуры до непосредственно посещения врачей. При переходе на новые технологии сократилось время ожидания, время заполнения документов врачами, теперь доктора могут больше времени уделять пациентам. Сейчас мы продолжаем улучшать материально-техническую базу. Поликлиники оборудовали дополнительными местами ожидания и инфоматами.

В 2019 году 10 поликлиник Крыма (в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории, пгт Черноморское и пгт Красногвардейское) официально вошли в проект "Бережливая поликлиника". Основная задача – повысить качество и доступность оказания первичной медицинской помощи, убрать из работы все лишнее и сосредоточиться на главном – на пациенте.

- Как вы оцениваете работу страховых медицинских организаций по защите прав пациентов?

- Деятельность территориального фонда ОМС и страховых медицинских компаний у нас организована на высоком уровне. Страховые представители работают с пациентами в Крыму с 2016 года.

На данный момент в Республике Крым работают две страховые медицинские организации (СМО). Их основная функция – выдача полисов ОМС. Также на СМО возложены обязанности по защите прав застрахованных и информационное сопровождение граждан. Специалисты СМО готовы проконсультировать и оперативно оказать содействие в получении медпомощи, а при необходимости и восстановить нарушенные права.

На сегодняшний день в Республике Крым функционирует 35 постов страховых представителей в 31 медицинских организациях. В период проведения дежурства контролируется работа регистратур, инфоматов, наличие очередей, в том числе в процедурные кабинеты и кабинеты диагностических исследований, проводится консультирование посетителей поликлиник по вопросам ОМС.

Такое сближение участников системы позволило с одной стороны увеличить количество обращений, а с другой – снизить количество жалоб на учреждения, то есть большая часть вопросов и конфликтных ситуаций в таких случаях решается на месте.

Существенный объем работы страховой компании – это контроль качества оказанной медпомощи. Он проводится как в автоматическом режиме с использованием специального программного обеспечения, так и с привлечением специалистов, прошедших обучение по экспертной деятельности.

Мы хотим вывести на первый план профилактическую медицину. Только тогда мы сможем добиться тех показателей по продолжительности жизни, здоровой жизни, установленных в нацпроекте "Здравоохранение". Таких показателей можно достичь только совместными усилиями как медорганизаций и страховых представителей, так и самих граждан.

- Как вы оцениваете результаты проведенной диспансеризации среди жителей Крыма?

- У нас идет устойчивый рост тех, кто прошел диспансеризацию – с 3% в 2015 году до более 50% в 2018 году. Это ниже, чем в других регионах, потому что, к сожалению, у людей нет приверженности к профилактической медицине. ТФОМС и Минздрав принимают меры стимулирования.

За период 2016-2018 гг. медицинскими организациями включены в списки на прохождение диспансеризации более 870 тысяч застрахованных лиц, из них 565 тысяч были индивидуально проинформированы страховыми медицинскими организациями (СМО), а прошли диспансеризацию более 255 тысяч.

Информирование проводится преимущественно простыми почтовыми письмами, а также по телефону, смс-сообщениями, через электронную почту, при личном обращении граждан в офисы СМО.

С 2018 года в Крыму начали работать страховые представители третьего уровня, чья задача – мотивирование населения к выполнению рекомендаций врача как по итогам диспансеризации, так и при условии постановки на диспансерный учет. Результатом их работы в минувшем году стало увеличение числа крымчан, прошедших диспансеризацию, на 49 тысяч.

Надо сказать, что в 2018-м по итогам проведения диспансеризации 65 тысяч осмотренных граждан поставлены на диспансерный учет. Из них более 33 тысяч проинформированы СМО о необходимости своевременного обращения в медицинскую организацию для предотвращения ухудшения состояния здоровья.

По планам на 2019 год, диспансеризации подлежит 283 тысячи крымчан.

Кроме того, с начала мая действует новое постановление по проведению профилактических осмотров пациентов. В частности, теперь профосмотры должны проходить ежегодно (ранее – раз в 2 года), диспансеризация – раз в 3 года для лиц от 18 до 39 лет, ежегодно – для лиц от 40 лет. Вместе с тем, для удобства населения планируется проведение диспансеризации в вечернее время в рабочие дни и по субботам.

Со второго полугодия мы планируем улучшить диспансеризацию для пожилых: для учреждений социального обеспечения будет приобретен транспорт для доставки пожилых пациентов из отдаленных регионов. Сейчас в Крыму работает 13 мобильных бригад.

- Разрабатывает ли Крым дополнительные программы по стимулированию медицинских работников? Удалось ли решить проблему дефицита кадров? Все ли вакансии узких специалистов закрыты?

- Большая проблема Крыма – это нехватка кадров, около 700 вакантных врачебных должностей на сегодня. Мы предпринимаем меры, чтобы привлечь специалистов. По программе "Земский доктор" мы имеем квоту 55 мест в населенных пунктах до 50 тысяч жителей, среди которых Армянск, Красноперекопск, Алушта, Судак и сельские районы Крыма. На каждую квоту выделено по миллиону рублей. Мы оплачиваем аренду жилья до 30 тысяч рублей, в первичном звене есть ежемесячные надбавки врачам и медсестрам от 4 до 7 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках проекта обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, который прежде всего направлен на устранение кадрового дефицита работников первичного звена, в Территориальной программе ОМС на 2019 год запланированы финансовые средства нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в размере 129,9 миллиона рублей, в 2020 году – 366,5 миллиона рублей и в 2021 году – 532,8 миллиона рублей. За счет этих средств в среднем планируется дополнительно принять на работу в первичное звено государственных медицинских учреждений в 2019 году около 90 врачей, к 2021 году численность должна увеличиться до 660 человек, по среднему медицинскому персоналу эти показатели составят соответственно до 230 человек и до 1600 человек. Мы сделали все возможное, чтобы дефицит кадров не нарастал.

- В Крыму стартовал курортный сезон. Готовы ли медицинские организации Крыма к приему туристов? Значительно ли возрастает нагрузка на медучреждения?

- Нагрузка на медучреждения, безусловно, возрастет. С увеличением количества туристов увеличивается количество обращений в медучреждения, но, как правило, это травмы, инфекционные заболевания, это относится к стационарам, а не к поликлиникам. Поликлиники работают в штатном режиме. Ежегодно в летний сезон в Крыму увеличивается количество пациентов, но мы будем готовы принять всех, в том числе и людей из других регионов России.

- Крым делает ставку в том числе на развитие лечебного туризма. Разрабатываются ли по этому поводу какие-нибудь уникальные кластеры, призванные привлечь отдыхающих?

- Мы делаем ставку на медицинский туризм, так как у нас уже достаточно высокий уровень медицины и уникальная сеть санаторно-курортных учреждений. В основном это санаторно-курортное лечение, реабилитация. Сакский регион позиционируется как бальнеологический курорт, где есть уникальные возможности для лечения грязями и минеральными водами. Флагманом является Сакский военный клинический санаторий имени Н. И. Пирогова, а также санаторий имени Н. Н. Бурденко Минздрава России, который принимает на лечение и реабилитацию пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Еще наша уникальность заключается в том, что у нас есть два научно-исследовательских института, которые разрабатывают и внедряют в наши клиники новые технологии. Это НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации в Евпатории и НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова в Ялте. У нас есть все возможности привлекать пациентов не только из России, но и из-за рубежа.

У нас создан медико-биологический кластер совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского. Университету отведена роль флагмана в научных разработках и развитии современных медицинских технологий, в том числе цифровой медицины, роботомедицины и искусственного интеллекта. Мы внедряем современные практики.

- Каков ваш прогноз развития на территории Крыма государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения?