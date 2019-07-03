ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Восстановлены пассажирские перевозки междугородними автобусами через Тулун Иркутской области, где ведутся восстановительные работы после паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – 8. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия, работает "горячая линия" правительства Приангарья.
"Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 "Сибирь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты в настоящее время приобретаются у водителя автобуса непосредственно при посадке.