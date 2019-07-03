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РИА Новости

Восстановлены пассажирские перевозки междугородними автобусами через Тулун

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Восстановлены пассажирские перевозки междугородними автобусами через Тулун Иркутской области, где ведутся восстановительные работы после паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – 8. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия, работает "горячая линия" правительства Приангарья.
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"Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 "Сибирь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты в настоящее время приобретаются у водителя автобуса непосредственно при посадке.
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Паводок в Иркутской областиТулунОбщество
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