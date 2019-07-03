Восстановлены пассажирские перевозки междугородними автобусами через Тулун

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – 8. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия, работает "горячая линия" правительства Приангарья.