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РИА Новости

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 12:23
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ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. В двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС, сообщает региональное правительство.
"В двух районах Иркутской области – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.
На территории Усть-Илимского района зарегистрированы 9 пожаров на площади более 1,7 тысяч гектаров, в Жигаловском районе лес горит на площади 100 гектаров. На всех пожарах работают парашютисты-десантники, специалисты лесной охраны и мобилизованные граждане, к тушению привлекается техника.
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