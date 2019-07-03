В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В двух районах Иркутской области – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.

На территории Усть-Илимского района зарегистрированы 9 пожаров на площади более 1,7 тысяч гектаров, в Жигаловском районе лес горит на площади 100 гектаров. На всех пожарах работают парашютисты-десантники, специалисты лесной охраны и мобилизованные граждане, к тушению привлекается техника.