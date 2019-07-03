В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. В двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС, сообщает региональное правительство.
"В двух районах Иркутской области – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.
На территории Усть-Илимского района зарегистрированы 9 пожаров на площади более 1,7 тысяч гектаров, в Жигаловском районе лес горит на площади 100 гектаров. На всех пожарах работают парашютисты-десантники, специалисты лесной охраны и мобилизованные граждане, к тушению привлекается техника.