Папа римский выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

ВАТИКАН, 3 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников.
"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - заявил в среду журналистам официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.