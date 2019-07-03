Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T12:22Z
https://ria.ru/20190703/1556157760.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/105980/49/1059804975_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_845ac438a42c1244c14be2a8f08dde73.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Папа римский выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

Вчера, 12:22
332
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Папа римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 3 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников.
"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - заявил в среду журналистам официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Вчера, 12:00
Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков
401212
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныНовости - Религия и мировоззрениерелигияПапа РимскийВатиканРоссия
Рекомендуем
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска
В Кремле еще не принимали решения о трауре в связи с гибелью подводников
РИА
Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
Власти Петербурга окажут помощь и поддержку семьям погибших подводников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Москалькова соболезнует родным и близким погибших подводников
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу провел совещание по пожару на подводном аппарате
Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев
Посол рассказал, что сближает Россию и Ватикан
В Кургане мобильный телефон взорвался в руках у ребенка
Кремль считает нормальным неразглашение всей информации о ЧП с подводниками
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в России подводников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
Лента новостейМолния