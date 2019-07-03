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РИА Новости

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗамминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заём был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.
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В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис тогда говорил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита, баланс которого составляет около 1,6 миллиарда евро.
"О досрочном погашении заявил Кипр, мы по условиям межправсоглашения этот платёж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что вы теряете проценты будущих периодов", - сказал Сторчак.
"Мы так договорились, что если будет необходимость и желание заплатить досрочно, то мы этот платёж примем... Этот платёж будет принят в конце августа - начале сентября, но дату окончательно не согласовали пока", - добавил замглавы Минфина РФ.
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Сергей СторчакКипрРоссияЭкономика
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