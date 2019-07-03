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РИА Новости

Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
По его словам, тогда Россия "усеченным образом" присутствовала в институтах СЕ. Так, например, в это время без участия Москвы выбрали около 70% судей ЕСПЧ.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
2 июля, 19:14
Москва заплатила взнос в бюджет Совета Европы, в СЕ просят еще Россия внесла в бюджет СЕ около 33 миллионов евро. В Совете Европы надеются на еще 55 миллионов.
Пять лет назад Россию из-за событий на Украине и вокруг Крыма лишили основных прав в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права ее делегации не восстановят. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.
Весной ассамблея подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи — Украина, Грузия и Великобритания — высказали крайнее возмущение и подготовили более 200 поправок к документу, однако голосование прошло в пользу России.
Так, на июньской сессии ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Несмотря на это, пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил РИА Новости, что Москва все равно должна 55 миллионов евро в бюджет за часть 2017-го и 2018 год, хотя ранее Россия внесла 33 миллиона евро за 2019-й.
Здание Совета Европы в Страсбурге
2 июля, 19:58
Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России
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Леонид Слуцкий (Тренер)Совет ЕвропыРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не сметь платить народные деньги! Ни под каким соусом! Лучше высчитать сколько они нам должны за моральный ущерб и пользование нашими средствами во вред государству!
3 июля, 13:31
InGood FitRu
29370004
за то время, что отсутствовали, не платить ни в коем случае, уроком будет
3 июля, 13:28
Сергей Рябенко
28330005
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