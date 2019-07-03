Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.

По его словам, тогда Россия "усеченным образом" присутствовала в институтах СЕ. Так, например, в это время без участия Москвы выбрали около 70% судей ЕСПЧ.

Пять лет назад Россию из-за событий на Украине и вокруг Крыма лишили основных прав в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права ее делегации не восстановят. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.

Весной ассамблея подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи — Украина, Грузия и Великобритания — высказали крайнее возмущение и подготовили более 200 поправок к документу, однако голосование прошло в пользу России.

Так, на июньской сессии ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.