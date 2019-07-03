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РИА Новости

ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от шести партий

Вчера, 12:16
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых шестью партиями по одномандатным избирательным округам на дополнительные выборы, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов на довыборах депутатов Госдумы началось 18 июня. ЦИК РФ ждет документы от кандидатов не позднее 13 июля. В окружные комиссии кандидаты от партии должны представить документы не позднее 23 июля.
На заседании ЦИК в среду комиссия заверила предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутых Российской экологической партией "Зеленые", "Коммунистической партией Коммунисты России", "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партией "Справедливая Россия".
Одного из кандидатов, выдвинутых "Партией пенсионеров", ЦИК исключил из списка с учётом решения бюро президиума центрального совета партии о его отзыве. В итоге комиссия заверила список этой партии в числе трех человек. Утверждены также списки уполномоченных представителей партий.
Заседание Госдумы РФ
24 июня, 16:11
Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов на довыборы в Госдуму
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут по четырем одномандатным округам. В нижней палате парламента сейчас остаются вакантными места от Свердловской, Новгородской, Орловской областей и Хабаровского края.
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