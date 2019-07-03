В Калмыкии в ДТП погибли два человека

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Два человека погибли, шесть госпитализированы в результате ДТП на автодороге "Астрахань-Элиста-Ставрополь", сообщил РИА Новости представитель МВД по Калмыкии.
"В 8.28 мск на 276-м километре федеральной автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с "Лада Ларгус".
"В результате ДТП водитель, а также пассажирка "Лада Ларгус" скончались на месте происшествия... Водитель и пассажир ВАЗ-2114, жители Саратовской области, а также трое взрослых и один ребенок - пассажиры "Лада Ларгус", жители Юстинского района (Калмыкии), - госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами средней тяжести", - рассказал агентству представитель ведомства.
Он отметил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции. "По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - добавил он.