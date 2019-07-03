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РИА Новости

Гаджеты положительно влияют на состояние пожилых людей, считает эксперт

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПожилая женщина с планшетом
Пожилая женщина с планшетом
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Пожилая женщина с планшетом. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гаджеты оказывают положительное психологическое влияние на пожилых людей, помогая им не чувствовать себя одинокими, сообщил РИА Новости профессор, доктор социальных наук Цюрихского университета прикладных наук, школы психологии Кристофер Штайнбах.
"Да, мы все знаем, что есть влияние гаджетов, технологий, медиа и интернета на нашу жизнь. Мы все знаем, что жизнь меняется, видим, что поведение молодых людей также меняется и формы взаимодействия. Но основная задача, которая стоит перед нами - как то, что мы знаем об этих изменениях, нужно применить для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше", - сказал РИА Новости Штайнбах в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса.
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По словам профессора, гаджеты также влияют и на развитие депрессии.
"Безусловно, влияние гаджетов есть. Но мы не можем говорить о том, что оно однозначно отрицательное. Есть и положительное влияние: например, мы знаем о том, что люди, которые одиноки имеют возможность взаимодействовать и общаться, мы знаем, что люди старшего поколения с помощью дистанционной связи могут оставаться вместе со своими внуками и так далее. Этот вопрос, который, безусловно, нужно решать, но здесь нет такого однозначного решения", - добавил он.
Конгресс проходит впервые в России 2-5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
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