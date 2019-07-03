Лидеры волонтерского движения пройдут обучающие стажировки

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В обучающих стажировках для лидеров добровольческого движения примут участие 120 человек со всей страны. Все они были отобраны по итогам всероссийского конкурса среди субъектов РФ на проведение стажировок, победителями которого стали восемь регионов, представившие лучшие практики по волонтерству: Ярославская и Нижегородская области, Республика Карелия, Камчатский, Алтайский и Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ и город Санкт-Петербург. Об этом сообщает портал "Добровольцы России".

Участники обучающих мероприятий посетят локальные добровольческие и некоммерческие организации, познакомятся с успешно реализуемыми социальными программами в регионе, методами их работы и формами поддержки гражданских инициатив. Знания, полученные в ходе стажировок, позволят активистам реализовать свои идеи и внедрить успешные практики в своих регионах.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе для участников организуют мастер-классы по парадайвингу и познакомят с деятельностью волонтеров в сфере адаптивного спорта. В Республике Карелия стажерам представят экологические добровольческие организации, продвигающие идеи Zero Waste, а в рамках мероприятий в Ярославской области волонтеры познакомятся с методами социальной адаптации людей с помощью собак.

В Камчатском крае участникам презентуют национальные виды спорта и поделятся опытом в области спортивного добровольчества, а также познакомят с методикой вовлечения волонтеров в краеведческую деятельность и проведут экскурсии на вулканы и горячие источники.

Итоги и результаты внедрения лучших практик на территории субъектов РФ будут опубликованы в методическом сборнике по итогам реализации за 2019 год.