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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Приложение "Россия-Китай: главное" за 2 года собрало 6 млн подписчиков

Вчера, 12:08
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CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 3 июл - Проект "Россия-Китай: главное". Первая и единственная в своем роде российско-китайская информационная служба "Россия-Китай: главное" 3 июля отмечает второй день рождения с 6 миллионами подписчиков.
Новостное мобильное приложение "Россия-Китай: главное" - это совместный проект МИА "Россия сегодня" и Международного радио Медиакорпорации Китая.
За год число пользователей информслужбы выросло на 1,7 миллиона. Реальная численность ее аудитории – гораздо выше шести миллионов, ведь материалы "Россия-Китай: главное" публикуются на площадках таких авторитетных СМИ, как МИА "Россия Сегодня" и "Российская газета", часто появляются в первых строчках новостей Яндекса о Китае. В нынешнем году запущенная на платформе "Россия-Китай: главное" мультимедийная онлайн-акция "Мы вместе!", посвященная 70-летию российско-китайских дипотношений, набрала миллиард просмотров, поставив новый исторический рекорд по численности аудитории в двусторонних медиа-проектах.

"За столь непродолжительный период с момента своего запуска приложение уже стало одним из важнейших информационных брендов, хорошо узнаваемым в наших странах и всецело содействующим укреплению двусторонних отношений в новую эпоху. Этот ресурс стал неотъемлемой частью медийного пространства двух стран", - отметил в поздравительном послании имениннику чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. Он высоко оценил "объективную и непредвзятую редакторскую политику этого электронного издания".

Руководительпредставительствамеждународного информационного агентства SPUTNIK в Китае Андрей Каспарсон заявил, что этот ресурс способствует углублению взаимного понимания народов двух стран.
"Успех, достигнутый приложением “Россия-Китай: Главное” всего за два года работы, ярко выражает дух народной дипломатии, который определяет сотрудничество СМИ России и Китая в последние годы. Этот ресурс способствует углублению взаимного понимания народов двух стран. Особенное значение такая работа приобретает в этом году 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений" – сказал он.
Артем Жданов, главный редактор информационного портала ЭКД, который является официальным информационным партнером "Россия-Китай: главное" с мая 2018 года, подчеркнул, что уникальность проекта состоит в том , что он ориентирован не только на государственные медиа, но и на частные медиа-площадки.
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“Уникальность службы “Россия-Китай: главное” в том, что она ориентируется не только на официальные государственные медиа, но и открыта к сотрудничеству с частными медиа-площадками, профильно занимающимися освещением реалий Китая. Это крайне привлекательно для российской аудитории, которая зачастую хочет видеть иной взгляд на новости”, – сказал Жданов.
Операторы информслужбы уверенно говорят, что на достигнутом останавливаться не собираются, поскольку Россия и Китай являются одними из наиболее перспективных медиа-рынков мира. Так, по прогнозам, объем китайского медиарынка способен достичь 3 триллионов юаней к 2020 году.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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