Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин на саммите G20 коротко обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение на Украине малайзийского Boeing MH17, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", - сказал Песков.

"Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах", - добавил он.