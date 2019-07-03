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РИА Новости

Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин на саммите G20 коротко обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение на Украине малайзийского Boeing MH17, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", - сказал Песков.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
"Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах", - добавил он.
Первого июля нидерландские СМИ сообщили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в японской Осаке, крушение на Украине малайзийского Boeing MH17.
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Большая двадцаткаВладимир ПутинНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Постоянно напирают на участие России в расследовании при том, что для этого нет законных оснований. Крушение произошло не на территории России, российских граждан на борту не было. То есть это просто шум с целью изобразить жертву заговора.
3 июля, 12:34
Лёха Сафронов
500008
Про ПАСЕ шумели-шумели, а потом денежки выложили. Не удивлюсь если Путин из "высших соображений", как и Ельцин объявит Россию "ИМПЕРИЕЙ ЗЛА", что будто бы снова Россия виновата и посыплет голову пеплом. Дело идет к этому.
3 июля, 13:25
ЮЛЮрий Лубянцев
300009
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