Кремль не может вмешиваться в следствие по "Рольфу", заявил Песков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия по делу "Рольфа", но президент РФ Владимир Путин получает информацию по нему, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Насколько мне известно, он получил информацию, но не в деталях. Естественно, президент не может, скажем так, отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего, мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться. Естественно, о факте этого дела ему известно", - сказал Песков.