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РИА Новости

Кремль не может вмешиваться в следствие по "Рольфу", заявил Песков

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия по делу "Рольфа", но президент РФ Владимир Путин получает информацию по нему, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Насколько мне известно, он получил информацию, но не в деталях. Естественно, президент не может, скажем так, отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего, мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться. Естественно, о факте этого дела ему известно", - сказал Песков.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
1 июля, 16:03
Мантуров: ситуация с "Рольфом" не должна повлиять на инвестклимат в России
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
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Дело руководства "Рольфа"РольфПроисшествия
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