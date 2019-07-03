Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первоначальные элементы американской "сделки века" по ближневосточному урегулированию противоречат решениям Совета Безопасности ООН, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Советник президента США Джаред Кушнер 25 июня представил первый этап разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования, названного арабскими СМИ "сделкой века". Согласно этому плану, 50 миллиардов долларов инвестиций планируется вложить в течение десяти лет в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию.

В связи с этим Лавров на пресс-конференции в Москве отметил, что полностью так называемую сделку века еще никто не видел.

"В предварительном плане скажу, что вот эта экономическая часть, как я уже упомянул, предполагает порядка 50 миллиардов долларов инвестированных: в Палестину где-то половина от этой суммы, а остальные 25 миллиардов долларов - инвестировать в инфраструктуру тех стран, где распложены уже многие годы палестинские беженцы", - отметил российский министр.

"Если это нацелено на то, чтобы эти беженцы оставались там навсегда и для этого соответствующие страны получат определенные вливания финансовые, то уже это одно противоречит решениям Совета Безопасности ООН, которые предполагают, среди прочего, такое палестинское государство, которое будет дееспособным, которое будет принимать беженцев из стран, где они сейчас находятся", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, не видя всей картины американского предложения, очень трудно делать окончательные выводы.