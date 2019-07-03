Матвиенко назвала гибель подводников в Баренцевом море огромной потерей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гибель моряков-подводников в Баренцевом море стала огромной потерей не только для ВМФ РФ, но и для всей России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.
"Глубоко опечалена известием о гибели моряков-подводников в связи с пожаром на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море. Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для военно-морского флота России, для всей нашей страны", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя главы Минобороны Сергея Шойгу.
Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.
"Мужества им, сил и душевного терпения", - говорится в телеграмме.