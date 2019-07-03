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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Матвиенко назвала гибель подводников в Баренцевом море огромной потерей

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гибель моряков-подводников в Баренцевом море стала огромной потерей не только для ВМФ РФ, но и для всей России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.
"Глубоко опечалена известием о гибели моряков-подводников в связи с пожаром на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море. Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для военно-морского флота России, для всей нашей страны", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя главы Минобороны Сергея Шойгу.
Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.
"Мужества им, сил и душевного терпения", - говорится в телеграмме.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Пожар на подводном аппарате МинобороныВалентина МатвиенкоРоссия
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