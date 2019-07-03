Матвиенко назвала гибель подводников в Баренцевом море огромной потерей

"Глубоко опечалена известием о гибели моряков-подводников в связи с пожаром на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море. Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для военно-морского флота России, для всей нашей страны", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя главы Минобороны Сергея Шойгу.