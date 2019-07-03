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РИА Новости
Вологодская область

Вологодские специалисты восстановят найденную ладью допетровской эпохи

Вчера, 11:46
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиПоморский коч на Онеге
Поморский коч на Онеге
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
ВОЛОГДА, 3 июл – РИА Новости. Вологодские специалисты отреставрируют деревянную ладью допетровской эпохи, найденную осенью прошлого года в Онежском озере в Вытегорском районе области, сообщает в среду пресс-служба правительства регион.
"Таких лодок больше не строили нигде в мире, они предназначались исключительно для северных морей и озер. Ладью строила в течение года артель из десяти человек. Схем и планов в то время не было, все делалось на глазок, а технология передавалась из поколения в поколение. На одну ладью уходило 80 стволов выше 25 метров, 200 литров смолы, два километра корней для сшивки бортов. Особая ценность находки состоит в том, что сохранилась основа ладьи. В других местах, например, в Старой Ладоге, обнаруживали только отдельные фрагменты", - приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника Вытегорского объединенного музея Елены Савичевой.
По мнению губернатора региона Олега Кувшинникова, накануне побывавшего в Вытегре, ладья может стать визитной карточкой города. Он призвал создать условия для обеспечения сохранности находки.
Эксперты предупреждают об опасности быстрого высыхания остова судна. Ладья сохранилась до настоящего времени исключительно благодаря тому, что почти четыре века находилась под водой в условиях минимального доступа кислорода. Одна из возможных методик сохранения - постепенное в течение трех-четырех лет замещение воды в дереве растворами консервирующих веществ. Для этого потребуется изготовить ванну из нержавеющей стали по размерам лодки - 22 метра в длину и 2,5 метра в ширину.
"Дальше мы уже приступим к реставрации и музеефикации", - сказал глава региона.
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Вологодская областьВытегорский район
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