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РИА Новости

Опережающее замедление инфляции может продолжится в июле, заявили в ЦБ

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Наблюдаемое в июне замедление инфляции вызвано опережающим сезонным фактором - хорошей погодой, которая ускорила доставку урожая на рынок и вызывала раннее снижение цен на овощи, этот эффект может проявиться и в июле, но относиться к нему нужно сдержанно, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Что касается июньской инфляции, я думаю, то, что мы там наблюдаем, - это в значительной степени опережающая сезонность. Случайный фактор, который в принципе может сработать в разных ситуациях", - сказала Юдаева.
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По ее словам, в мае и июне наблюдалась тёплая погода, поэтому на рынок раньше поступил урожай и цены на плодоовощную продукцию начали снижаться несколько раньше, чем в прошлом году.
"Поэтому мы можем видеть в эти месяцы - в июне и, может быть, в июле - опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом, потому что это некоторый случайный погодный фактор, который до конца учесть нельзя", - сказала Юдаева.
Она добавила, что ЦБ предстоит оценить влияние этого фактора на весь год. "В любом случае, все, что связано с урожаем и колебаниями погоды, - это краткосрочные факторы, к которым нужно относиться соответственно", - подчеркнула Юдаева.
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Ксения ЮдаеваЦентральный Банк РФЭкономика
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