Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает пасмурная погода с дождями и температурой ниже климатической нормы, воздух в столице в субботу будет не выше плюс 17 градусов, что соответствует концу августа, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в столичном регионе будет определять циклон, поэтому будет облачно с редкими прояснениями и дождями.

"Дождь начнется в пятницу и продлится дня 3-4. Поэтому не исключено, что у нас может выпасть 10, местами 15 миллиметров осадков, то есть дожди не будут такими интенсивными, какие были в прошлые выходные, тем не менее, такое количество осадков, до 15 миллиметров, может выпасть", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что на выходных будет прохладно.

"Дневная температура порядка 18-19 градусов, не выше того. Даже не исключено, что 6 числа будет еще прохладнее, порядка 16-17 градусов. То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы и по характеру погода будет больше подходить концу августа", - сказала Позднякова.