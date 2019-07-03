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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает пасмурная погода с дождями и температурой ниже климатической нормы, воздух в столице в субботу будет не выше плюс 17 градусов, что соответствует концу августа, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, погоду в столичном регионе будет определять циклон, поэтому будет облачно с редкими прояснениями и дождями.
"Дождь начнется в пятницу и продлится дня 3-4. Поэтому не исключено, что у нас может выпасть 10, местами 15 миллиметров осадков, то есть дожди не будут такими интенсивными, какие были в прошлые выходные, тем не менее, такое количество осадков, до 15 миллиметров, может выпасть", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что на выходных будет прохладно.
"Дневная температура порядка 18-19 градусов, не выше того. Даже не исключено, что 6 числа будет еще прохладнее, порядка 16-17 градусов. То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы и по характеру погода будет больше подходить концу августа", - сказала Позднякова.
Метеоролог добавила, что минимальная ночная температура на выходных в столичном регионе ожидается от 8 до 13 градусов.
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