В Новосибирске школьница ранила пассажира трамвая

НОВОСИБИРСК, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница в Новосибирске, гуляя в компании друзей, камнем разбила стекло трамвая, пассажир которого получил контузию глаза, сообщает в среду ГУМВД по региону.

По данным главка, сообщение о том, что во время движения трамвая №13 по улице Гурьевской неизвестные разбили стекло, в результате чего один из пассажиров получил травму, поступило в полицию поздно вечером во вторник.

"Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай. Один из пассажиров - мужчина 1948 года рождения - был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз "контузия глаза", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники отдела полиции №6 "Октябрьский" проводят доследственную проверку, школьница и ее мать уже опрошены.