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РИА Новости

В Новосибирске школьница ранила пассажира трамвая

Вчера, 11:43
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НОВОСИБИРСК, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница в Новосибирске, гуляя в компании друзей, камнем разбила стекло трамвая, пассажир которого получил контузию глаза, сообщает в среду ГУМВД по региону.
По данным главка, сообщение о том, что во время движения трамвая №13 по улице Гурьевской неизвестные разбили стекло, в результате чего один из пассажиров получил травму, поступило в полицию поздно вечером во вторник.
"Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай. Один из пассажиров - мужчина 1948 года рождения - был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз "контузия глаза", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники отдела полиции №6 "Октябрьский" проводят доследственную проверку, школьница и ее мать уже опрошены.
"В рамках проверки устанавливается размер причиненного материального ущерба, а также степень вреда здоровью пассажира. По завершении проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение. Также в случае установления вины несовершеннолетней она будет поставлена на учет в отделе полиции", - сообщили в ГУМВД.
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