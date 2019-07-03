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РИА Новости

Врачебная палата Калининграда просит об экспертизе по делу о смерти ребенка

Вчера, 11:42
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Врачебная палата Калининградской области и Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ обеспокоены делом врачей, которых обвиняют в убийстве младенца в роддоме №4, и призывают провести медицинскую экспертизу силами профессионального сообщества.
В воскресенье СК РФ сообщил, что по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой было возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Обе женщины находятся под домашним арестом.
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Врачебная палата Калининградской области и Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ направили обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генпрокурора РФ Юрия Чайки и президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Врачебная палата Калининградской области, Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ выражают крайнюю обеспокоенность в связи с делом врача-неонатолога Элины Сергеевны Сушкевич", - говорится в письме.
Как отмечается в письме, ребенок родился с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня, в мировой практике вероятность выживания таких пациентов не превышает 5-10%.
"Создавшаяся обстановка деморализует врачей, создает у высокопрофессиональных врачей чувство опасности принятия правильного клинического решения", - указывается в обращении.
"Медицинское сообщество Калининградской области настаивает на независимой медицинской экспертизе силами профессионального сообщества для проведения тщательного расследования и на дополнительной проверке материалов дела, с целью максимальной объективности расследования Центральным аппаратом Следственного Комитета Российской Федерации", - отмечается в письме.
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