Врачебная палата Калининграда просит об экспертизе по делу о смерти ребенка

КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Врачебная палата Калининградской области и Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ обеспокоены делом врачей, которых обвиняют в убийстве младенца в роддоме №4, и призывают провести медицинскую экспертизу силами профессионального сообщества.

В воскресенье СК РФ сообщил, что по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой было возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Обе женщины находятся под домашним арестом.

Врачебная палата Калининградской области и Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ направили обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генпрокурора РФ Юрия Чайки и президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Врачебная палата Калининградской области, Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ выражают крайнюю обеспокоенность в связи с делом врача-неонатолога Элины Сергеевны Сушкевич", - говорится в письме.

Как отмечается в письме, ребенок родился с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня, в мировой практике вероятность выживания таких пациентов не превышает 5-10%.

"Создавшаяся обстановка деморализует врачей, создает у высокопрофессиональных врачей чувство опасности принятия правильного клинического решения", - указывается в обращении.