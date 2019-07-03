ОАЭ снизят активность в борьбе с хуситами в Йемене, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ОАЭ намерены вывести большую часть своих сил из кампании в Йемене, направленной на борьбу с повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", пишет газета ОАЭ намерены вывести большую часть своих сил из кампании в Йемене, направленной на борьбу с повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По данным источников издания, в течение последних нескольких недель власти ОАЭ начали выводить из Йемена танки и штурмовые вертолеты. Также из страны были выведены сотни военнослужащих ОАЭ, включая находившихся недалеко от йеменского порта Ходейда.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном власти ОАЭ опасаются, что их страна может стать одной из ответных целей Ирана в случае, если президент США Дональд Трамп решит нанести удар по иранской территории.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию, по которой Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене. Трамп наложил на нее вето. Позднее американские сенаторы заявили, что администрация Трампа уведомила конгресс, что намерена продавать вооружения Саудовской Аравии и ОАЭ без консультации с конгрессом, что было необходимо ранее.

Источники издания добавили, что ОАЭ намерены нацелить свои усилия в Йемене на борьбу с террористическими организациями, включая "Аль-Каиду"* и "Исламское государство"* .

Пока не ясно, каким образом на шаги ОАЭ отреагируют в Саудовской Аравии и арабской коалиции. Как отмечает издание, ОАЭ является одним из основных союзников Эр-Рияда в проводимой на территории Йемена кампании против повстанцев-хуситов.

Власти ОАЭ отказались от комментариев.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 13 июня начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.