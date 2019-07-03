В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми

КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося в среду утром с вахтовым автобусом в Альметьевском районе Татарстана, находится в тяжелом стоянии, всего за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

По данным МВД по Татарстану, в среду утром на автодороге Р-239 Казань-Оренбург в Альметьевском районе республики произошло лобовое столкновение вахтового автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля Opel.

Как сообщили в минздраве, пострадали восемь человек, состояние водителя легкового автомобиля тяжелое.