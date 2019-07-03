В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отметил позитивную динамику в отношениях ЕС и РФ в 2019 году.

"Если я сравню 2019 с 2018 годом, то я думаю, что мы видим больше позитивных изменений в российско-европейских отношениях. В первую очередь отмечу, что не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу, которые я упомянул ("дело Скрипалей", обвинения РФ в хакерской атаке на ОЗХО, инцидент в Керченском проливе - ред.)", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которое прошло в среду в Москве.

Он отметил, что в 2019 году состоялся ряд конструктивных встреч между Россией и чиновниками ЕС, упомянул позитивную динамику в урегулировании на Украине.