В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отметил позитивную динамику в отношениях ЕС и РФ в 2019 году.
"Если я сравню 2019 с 2018 годом, то я думаю, что мы видим больше позитивных изменений в российско-европейских отношениях. В первую очередь отмечу, что не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу, которые я упомянул ("дело Скрипалей", обвинения РФ в хакерской атаке на ОЗХО, инцидент в Керченском проливе - ред.)", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которое прошло в среду в Москве.
Вчера, 11:12"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые постыНа саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.
Он отметил, что в 2019 году состоялся ряд конструктивных встреч между Россией и чиновниками ЕС, упомянул позитивную динамику в урегулировании на Украине.
"Я считаю, что если мы продолжим работать в 2019 году в позитивном ключе, если мы увидим прогресс в трехсторонних переговорах по газу, если мы увидим прогресс в выполнении минских соглашений, думаю, вкупе с новой ситуацией на Украине, новым руководством ЕС к концу года может открыться возможность для России и ЕС сделать трезвую оценку того, как можно конструктивно развивать наши отношения", - добавил дипломат.