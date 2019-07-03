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РИА Новости

В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских

Вчера, 11:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Афроизраильтяне протестовали из-за недавней гибели соплеменника в конфликте с полицейским. Перекрыв в час пик крупнейшие автострады страны, они жгли покрышки, закидывали камнями сотрудников правоохранительных органов и атаковали автомобилистов, пытавшихся прорваться через их пикеты.
"В столкновениях, прокатившихся по всей стране, демонстранты ранили 111 полицейских. Полиция арестовала 136 подозреваемых, которые нападали на офицеров и жгли машины", - сообщил Розенфельд.
В сводке, которая была опубликована накануне вечером, говорилось о 47 пострадавших полицейских и 60 задержанных демонстрантах.
Протесты начались еще в понедельник из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого в воскресенье застрелил сотрудник правоохранительных органов в предместье северного города Хайфы. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.
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С призывом отказаться от насилия и прекратить блокирование дорог к эфиопской общине накануне обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей "географической родине" принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и полицейскую жестокость, отвечая на наиболее резонансные случаи массовыми протестами.
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