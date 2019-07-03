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РИА Новости

Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся до конца года

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого боевого модуля (ДУБМ) в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата" начнутся в 2019 году, говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном в среду.
"Завершается изготовление образцов боевого модуля ДУБМ-57, его автоматические 57-мм пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой. На форуме "Армия-2018" модуль был продемонстрирован в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата". В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 год", - говорится в документе.
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Весь контракт будет выполнен до конца 2021 года, сообщил после подписания документа замминистра обороны Алексей Криворучко.
Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Танк Т-14 Армата
Вчера, 11:11
В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
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Танк Т-14 Армата
В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
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