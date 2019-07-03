Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся до конца года

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого боевого модуля (ДУБМ) в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата" начнутся в 2019 году, говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном в среду.

"Завершается изготовление образцов боевого модуля ДУБМ-57, его автоматические 57-мм пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой. На форуме "Армия-2018" модуль был продемонстрирован в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата". В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 год", - говорится в документе.

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Весь контракт будет выполнен до конца 2021 года, сообщил после подписания документа замминистра обороны Алексей Криворучко.