Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Японские молекулярные биологи выяснили, что ожирение развивается не столько из-за неправильного питания, сколько из-за особых иммунных клеток, которые находятся в кишечнике и меняют его работу при появлении лишних калорий, пишет журнал Cell Reports. . Японские молекулярные биологи выяснили, что ожирение развивается не столько из-за неправильного питания, сколько из-за особых иммунных клеток, которые находятся в кишечнике и меняют его работу при появлении лишних калорий, пишет журнал

"Теперь мы знаем, что поедание жирной пищи не обязательно ведет к ожирению – его появление можно предотвратить, уничтожив ILC2-клетки. Это означает, что мы можем бороться с лишними килограммами, не только меняя диету, но и управляя поведением этих иммунных телец, чем мы займемся в ближайшее время", — заявил Такахару Сасаки из Центра RIKEN в Канагаве.

По его словам, перед ним стоял вопрос: что именно меняет работу организма при поедании высококалорийной пищи и почему он начинает запасать энергию в виде жира, а не сжигает ее.

Японские ученые нашли ответ случайно. Они экспериментировали с несколькими породами мышей, чей геном был поврежден — часть иммунных клеток в их телах просто отсутствовала. Биологи пытались понять, как именно влияет их отсутствие на организм.

Опыты показали, что мыши без ILC2-лимфоцитов не толстели, если ели жирную пищу в любых количествах.

Раньше ученые считали, что эти тельца лишь защищали организм от паразитических червей, поэтому их "новая" функция стала сюрпризом для Сасаки и его коллег.

Потом японские исследователи изучили итоги других опытов с ILC2-клетками и установили, они связаны с развитием хронических воспалений в легких и жировой ткани, а также с превращением белого жира в бурый, сжигающий, а не запасающий лишнюю энергию.

Если эти клетки полностью отсутствовали в организме мышей, они не толстели, а показатели крови оставались в норме. Когда ученые трансплантировали в тело грызунов костный мозг, способный производить ILC2-лимфоциты, они начали быстро набирать вес.

Это доказало, что данный подвид клеток действительно связан с ожирением, хотя как именно, Сасаки и его коллеги еще пока не знают.

В исследовании отмечается, что ILC2-клетки в жировой ткани, а не в кишечнике действовали на мышей обратным образом: белый жир превращался в бурый, и грызуны худели. В ближайшее время ученые планируют найти причину такого противоположного эффекта.

По данным ВОЗ, с 80-х годов прошлого века в мире наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году более 30% людей по всему миру страдали от лишних килограммов, а 15% из них — от тяжелых форм ожирения. Как считают эксперты ООН, почти половина болезней, в том числе проблемы с сердцем, диабет и рак, напрямую связаны с лишним весом.

Ученые утверждают, что ожирение и хронические воспалительные процессы взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме, что способствует еще большему набору массы и появлению "цепной реакции".