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РИА Новости
Новое оружие России

В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" проводит модернизацию 125-миллиметрового орудия танка Т-14 на платформе "Армата" для применения новых боеприпасов, сообщается в годовом отчете предприятия за минувший год.
"Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках: составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) "Армата", модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М", - говорится в опубликованном отчете.
Кроме того, в рамках СЧ ОКР "Армата-ПБК" идет изготовление пушек для испытаний новых видов танковых выстрелов.
Кроме того, проводится "согласование применимости изделия "Сокол-В" в системе 2А82-1М" (125-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танк "Армата"). При этом в отчете не сообщается, какое именно изделие создается в рамках этой СЧ ОКР.
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Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям. Танк предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что Вооруженные силы РФ не будут массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны. Вместо этого меньшие средства будут потрачены на модернизацию уже имеющихся на вооружении танков, например Т-72.
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Весь контракт будет выполнен до конца 2021 года, сообщил после подписания документа замминистра обороны Алексей Криворучко.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
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Новое оружие РоссииУралвагонзаводРоссия
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