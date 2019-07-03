В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" проводит модернизацию 125-миллиметрового орудия танка Т-14 на платформе "Армата" для применения новых боеприпасов, сообщается в годовом отчете предприятия за минувший год.

"Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках: составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) "Армата", модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М", - говорится в опубликованном отчете.

Кроме того, в рамках СЧ ОКР "Армата-ПБК" идет изготовление пушек для испытаний новых видов танковых выстрелов.

Кроме того, проводится "согласование применимости изделия "Сокол-В" в системе 2А82-1М" (125-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танк "Армата"). При этом в отчете не сообщается, какое именно изделие создается в рамках этой СЧ ОКР.

Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям. Танк предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что Вооруженные силы РФ не будут массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны. Вместо этого меньшие средства будут потрачены на модернизацию уже имеющихся на вооружении танков, например Т-72.